Zeitgleich mit dem Abschlussfest des Lesesommers hat die Musikschule Leiningerland am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die gelungene Gemeinschaftsveranstaltung rund um den Leininger Oberhof kam gut an.

Eingeladen waren interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, die ein Instrument, das an der Musikschule unterrichtet wird, ausprobieren wollten. Die Auswahl war groß: Gleich im Erdgeschoß gab es die Möglichkeit, Klavierspielen unter der Leitung von Irina Woronow auszuprobieren. „Wir haben erst kürzlich einen Flügel von der Konzertpianistin Birgitta Lutz aus Kirchheim geschenkt bekommen“, berichtete Richard Martin, der Leiter der Musikschule. Dieser Flügel und ein vorhandener Flügel wurden auf Kosten der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim restauriert und stehen jetzt als hochwertige Musikinstrumente zur Verfügung. Ein weiterer, bereits restaurierter Flügel, der rund 100 Jahre alt ist, war der Musikschule von einem Wormser Arzt ebenfalls gespendet worden. Im Erdgeschoß konnten neben Klavier auch das Akkordeon unter der Leitung von Nadja Schmidt sowie das Schlagzeug unter der Leitung von Patrick Schneller ausprobiert werden.

Fachbereiche stellen sich vor

Weiter ging es im Obergeschoss mit den Streichern, Gesang, Oboe und Blockflöte sowie im zweiten Obergeschoss mit Keyboard, wofür sich die elfjährig Helena aus Grünstadt und der neunjährige Ben aus Sausenheim interessierten. Fachbereichsleiter Alexander Baumann zeigte ihnen derweil, was so ein Keyboard alles kann – die Kids staunten. Gleich gegenüber gab es die Möglichkeit, Querflöte auszuprobieren. Hierher hatte es Yannick Koch aus Albsheim mit seinem vierjährigen Sohn Leo gezogen. „Ich wollte mal gerne die Querflöte ausprobieren“, sagte er und stellte unter der Anleitung der Querflötenlehrerin Gerhilde Zuck fest, dass es gar nicht so einfach ist, tatsächlich einen Ton aus dem Instrument zu bekommen. „Der Winkel, in dem man die Querflöte an den Lippen ansetzt und die Art und Weise, wie dann in die Öffnung gepustet wird, ist entscheidend für den Ton“, so die Lehrerin. Aber Koch schaffte es und Leo war beeindruckt. „Er ist ein Naturtalent“, teilte Zuck überzeugt mit.

Auch Holz- und Blechblasinstrumente konnte man ausprobieren. Dieses Angebot ließ sich der sechsjährige Fridolin aus Wattenheim nicht zweimal sagen und erzeugte auf der Tuba beeindruckende Klänge. Er war stolz. Seine Schwester Barbara probierte auch das Horn und war ebenfalls erfolgreich. „Das Horn gefällt mir besser als die Tuba“, sagte sie.

Auch die Jüngsten werden angesprochen

Bei der Musikalischen Früherziehung trafen sich die Kleinen. Monika Macziol, die Leiterin des Fachbereichs, hatte jede Menge Instrumente zum Ausprobieren bereitgestellt. „Wir haben beispielsweise Klanghölzer, Kastagnetten, kleine und große Trommeln, Xylophone, Klangbausteine und Becken hier und ganz besonders sind auch unsere Holzkröten, die durch Streichen über deren Rücken mit einem Holzstab Quakgeräusche machen“, erklärte Macziol. Für die Gitarren ist Volker Riegler zuständig. Die sechsjährige Martha aus Grünstadt probierte schon mal das Instrument aus und zupfte vorsichtig an den Saiten. „Das gefällt mir gut“, sagte sie schmunzelnd.

Im Hof spielten die Erwachsenenband „Room One“ unter der Leitung von Volker Riegler und die Band „Allrounders“ unter der Leitung von Michael Heinzelmann. Irina Woronow begeisterte am Nachmittag mit einem klassischen Klaviervorspiel. Martin sagte: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Stadtbücherei unsere Veranstaltungen durchführen und den Innenhof des Leininger Oberhofs so mit Leben erfüllen– es ist eine gute Gemeinschaft und wir profitieren beide voneinander.“