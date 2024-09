Die Türen der Musikschule in Grünstadt und ihrer Zweigstelle in Dirmstein sind am Samstag, 7. September, für interessiertes Publikum geöffnet. Wer sich in den beiden Gebäuden umschauen und beraten lassen möchte, hat an diesem Tag die beste Gelegenheit dazu.

Im Leininger Oberhof in Grünstadt und dem Sturmfederschen Schloss in Dirmstein geben die Lehrkräfte am Tag der offenen Tür ausführliche Informationen rund um die Instrumente, die bei ihnen gelernt werden können, und führen das Wunschinstrument auch gern vor. Außerdem gibt es viele Tipps zum erfolgreichen Üben, zum Instrumentenverleih und -kauf sowie Infos zu Unterrichtsinhalten. Das Sekretariat beantwortet Fragen zum Schulentgelt, zur Unterrichtseinteilung und zur Schulordnung. Wer sein Trauminstrument bereits gefunden hat, kann sich auch gern gleich zum neuen Musikschuljahr ab November anmelden. An der Musikschule gibt es übrigens fast keine Altersgrenzen: Was zählt, ist die Freude am Musizieren.

Im Sturmfederschen Schloss am Dirmsteiner Marktplatz können sich alle Neugierigen von 10 Uhr bis 11.30 Uhr informieren. In Grünstadt wird der Tag der offenen Tür im Leininger Oberhof in der Neugasse dieses Jahr mit der Abschlussveranstaltung des Lesesommers der Bücherei Grünstadt zu einem Kulturtag nicht nur für Kinder zusammengelegt. Das heißt, dass dort bereits zu Mittagszeit, also von 12 bis 15 Uhr, das gesamte Spektrum des Musikschulangebots präsentiert wird. Außerdem führen verschiedene Bands und Instrumentalgruppen im Innenhof vor, wie gut es klingen kann, wenn man an der Musikschule Unterricht erhält. Als süßes Rahmenprogramm gibt es im Leininger Oberhof Waffeln und Getränke vom Elternbeirat und dem Förderkreis der Musikschule, außerdem hat die Bücherei einen Eiswagen bestellt.