Die Musikschule Leiningerland hat am Samstag in Dirmstein und Grünstadt ihre Pforten geöffnet und ihr breites Angebot vorgestellt. Interessierte konnten sich ausprobieren und informieren.

Der achtjährige Samuel aus Kallstadt hat sich eigentlich schon für sein Lieblingsinstrument, das Cello, entschieden – oder doch lieber die Klarinette? „Ich würde am liebsten alle Instrumente ausprobieren, das macht mir ganz viel Spaß“, sagt er lachend. Auf Anhieb gelingt es ihm, Töne auf der Klarinette zu erzeugen. „Das ist ungewöhnlich und das schafft nicht jeder“, bestätigt Yergen Orkin, der Musiklehrer für Klarinette. „Samuel hat das Glück, in der gleichen Straße zu wohnen, wie eine ehemalige Lehrerin der Musikschule Bad Dürkheim. Er hat von klein auf bei ihr schon viele Konzerte mit verschiedenen Instrumenten gehört und ist deshalb so interessiert an Musik und Instrumenten“, erzählt seine Mutter. Im letzten Jahr habe er das Cello gehört und sei seitdem davon begeistert.

Gleich neben dem Raum mit den Klarinetten kann man das Cello ausprobieren und Samuel strahlt, als ihm Daniel Grosskinsky, der eigentlich Geigenlehrer ist, am Samstag aber Edwin Monninger, den Fachbereichsleiter Streichinstrumente vertritt, ein kleines Cello reicht. „Man kann sogar Schokoladenpudding auf dem Cello spielen – wusstest du das?“, fragt Grosskinsky den erstaunten Samuel und zeigt ihm direkt, wie das geht. Samuel ist begeistert. „Wie hält man das Cello richtig und wie bekommt man so einen Zupfton heraus?“, sind Fragen, die ihn interessieren und die Grosskinsky gerne beantwortet. Wofür sich Samuel wohl am Ende entscheidet?

Es wartet eine kleine Überraschung

Bei den Gitarren gibt gerade der zehnjährige Max aus Grünstadt den Ton an. Er hat sich eine kleine E-Gitarre ausgesucht, die einen eigenen Lautsprecher hat, der die Töne verstärkt und deshalb ohne Strom auskommt – außerdem sieht sie cool aus. „Ein Freund von mir spielt Gitarre und das hat mir gut gefallen, deshalb will ich jetzt auch Gitarre lernen“, erzählt er. Volker Riegler, der Fachbereichsleiter Zupfinstrumente, leitet ihn dabei an. Ganz wichtig immer nach dem Ausprobieren der einzelnen Instrumente: Stempelkarte abstempeln lassen, denn am Ende der Veranstaltung gibt es dafür eine kleine Überraschung.

Im Pavillon können interessierte Kinder und Erwachsene unter Anleitung von Fachbereichsleiterin Heidi König und Musiklehrerin Maria König Geigen ausprobieren, in einem weiteren Raum steht das Klavier. Der siebenjährige Simon aus Kirchheim hat schon seit einem Jahr Klavierunterricht und kann bereits kleine Stücke selbstständig spielen.

Johanna, ebenfalls sieben Jahre, will sich zunächst einmal umschauen, was es so alles gibt und sich dann vielleicht für ein Instrument entscheiden. Mit Simon und Stefan Merkelbach, dem Fachbereichsleiter Tasteninstrumente, spielt sie dann zusammen „Alle meine Entchen“ auf dem Klavier und ist überrascht, wie einfach das geht.

Christl Marley, der Fachbereichsleiter für Blasinstrumente, erklärt das Saxophon und zeigt dabei, wie man das Mundstück halten muss, damit überhaupt ein Ton herauskommt. Bei den Querflöten zeigt die Lehrerin für Blasinstrumente, Gerhilde Zuck, dem achtjährigen Bruno und dem fünfjährigen Armin aus Grünstadt, was man alles damit spielen kann.

„Ich interessiere mich aber mehr für Gitarre“, meint Bruno und Armin will einfach mal schauen, was es alles für Instrumente gibt. Zudem konnten Schlagzeug, Keyboard, Akkordeon, Trompete, Horn, Tuba, Blockflöte, Harfe und E-Bass ausprobiert werden.

Mit der Besucherzahl zufrieden

„Wir sind mit der Anzahl der Besucher sehr zufrieden“, sagt Richard Martin, der Leiter der Musikschule Leiningerland, in der Schüler zwischen fünf und 75 Jahren unterrichtet werden. Er ergänzt: „Unser Tag der offenen Tür ist ein wichtiger Baustein für uns, der immer eine gute Gelegenheit bietet, sich mit Zeit und Muße alles in Ruhe anzuschauen, sich auch über Instrumentenverleih und -kauf sowie über die verschiedenen Unterrichtsmöglichkeiten, Einzel- oder Gruppenunterricht und die Unterrichtsinhalte zu informieren.“

Termine

Konzert Guitars and Friends (mit diversen Bands und Ensembles), Turnhalle Asselheim, am 12. November, 19 Uhr; Konzert Gitarre pur, evangelische Kirche Wattenheim, am 20. November, 17 Uhr, mit Solisten, Ensembles und Kiwanis-Preisträgern aus dem Bereich Gitarre) sowie wohl noch ein Harry-Potter-Event (Ort/Termin noch offen), E-Mail: info@musikschule-leiningerland.de.