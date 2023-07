Der Spendometer an der Musikschule ist inzwischen weitgehend mit Tischtennisbällen gefüllt und soll deshalb heute öffentlich geleert werden. Danach darf er in die Sommerferien. Jeder Ball steht für fünf Spenden-Euro. Die Musikschule sammelt so Geld, um Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug in den Leininger Oberhof bezahlen zu können. Wer schätzen möchte, wie viele Bälle es schon sind, kann das heute bis 17 Uhr tun – entweder per Mail an info@musikschule-leiningerland.de oder direkt vor Ort. Musikschul-Leiter Richard Martin sagt: „Um 17.30 Uhr wird der Spendometer in einer kleinen Feier geöffnet, wozu alle Eltern und Freunde der Musikschule herzlich eingeladen sind.“ Für die drei besten Schätzungen gibt es kleine Preise als Belohnung.