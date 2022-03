Seit Mittwoch steht fest, welche Bands die Bühne auf dem größten Weinfest im Leiningerland rocken werden: Der Bockenheimer Ortsgemeinderat hat einstimmig grünes Licht für die vom Winzerfestausschuss empfohlene Musikauswahl gegeben.

Diesen Herbst findet die 80. Auflage des Bockenheimer Winzerfests statt. Am Freitag, 14. Oktober, soll die Coverband Krachleder auftreten. Die Gruppe aus Battweiler verlangt 3500 Euro Gage. Für 3750 Euro soll die Showband Xtreme aus Mosbach engagiert werden. Sie wird am Winzerfestsamstag spielen. Am Sonntag, 16. Oktober, packen dann die Anonyme Giddarischde aus Frankenthal ihre Instrumente in Bockenheim aus. Sie unterhalten die Besucher für 3200 Euro. Für den Familiennachmittag am Montag, 17. Oktober, ist ein Budget von 1200 Euro vorgesehen. Der Erste Beigeordnete Uli Keidel (parteilos) informierte die Ausschüsse: „Für 1000 Euro würde der Künstler Claus Augenschmaus ein Drei-Stunden-Programm absolvieren.“ Die Bühnentechnik werde die Firma Breitwieser für 4700 Euro übernehmen. „Ein Mitbewerber wollte mehr als 6000 Euro haben“, berichtete Keidel.