Für den morgigen Sonntag hat sich kurzfristig die Sängerin Stefanie Nerpel, in unserer Region als StayFunny bekannt, zur Untermalung des Sausenheimer Musik-Gottesdienstes angekündigt. Die Kirchengemeinde bittet um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail: pfarramt.sausenheim@evkirchepfalz.de. Geplant ist, diese Andacht über die Facebookseite der protestantischen Kirchengemeinde Sausenheim-Neuleiningen live zu übertragen. Pfarrer Christopher Markutzik sagt: „Ob Gottesdienste am Heiligen Abend stattfinden werden, wird noch entschieden. Die Gemeinde wird über Handzettel darüber informiert.“