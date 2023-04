Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende gastierte die Formation Riegler and Friends in Bockenheim. Auch in Altleiningen wurde kulturell etwas geboten: Künstlerin Tanja Lebski öffnete ihre Werkstatt und nahm an der Aktion Offene Ateliers des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) teil.

Riegler and Friends zu Gast an der Laube

Auch an diesem „Kultur-Freitag“ ist dem Publikum an der Bockenheimer Weinlaube wieder mal einiges geboten worden. Zu Gast beim Kultur- und