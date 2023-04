In die Wände des evangelischen Gemeindehauses wird wieder Leben eingehaucht: Am 5. Mai kommt „Vampire & Co“ nach Eisenberg. Musikalisch geht es in die Welt von Dracula und dunklen Dämonen. In einer zweistündigen Show werden Musical-Titel aus Tanz der Vampire, Sveeny Todd, Dracula, Bat out of hell, The Rocky Horror Picture Show und Jeckyll & Hyde präsentiert.Die Solisten des Abends sind allesamt in der Musicalszene keine Unbekannten. Kirstin Backes, Anja Backus, David Ansperger sowie Christoph Apfelbeck werden an diesem Abend auf der Eisenberger Bühne stehen. Musikalische Begleitung gibt es von der Livetime Concert Band, die unter anderem auf Musicalproduktionen spezialisiert hat.

Nach dem Aus für das Eisenberger KulturwerCK vor gut einem halben Jahr greift Veranstalter Christopher Krill zum letzten Mal für eine Vorführung im Eisenberger Theatersaal auf sein etabliertes Unternehmen Backstage Event zurück.

Aufgrund der Energiekrise geschulterten Kostensteigerungen und fehlende Nachfrage zu Kulturveranstaltungen, wurde damals das KulturwerCK aufgelöst. Alle weiteren kulturellen Veranstaltungen werden zukünftig wieder von der Stadt Eisenberg veranstaltet.