Rund um das Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland findet am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr ein Stationärmotoren- und Traktorentreffen statt.

Bei dem Treffen werden Stationärmotoren vom Baujahr 1900 bis in die Neuzeit vorgestellt – solche Diesel-, Gas- oder Benzinmotoren wurden früher örtlich gebunden aufgestellt, um Sägewerke, Pumpen oder Mühlen anzutreiben. Ihre Leistung wurde an die jeweiligen Anforderungen angepasst. Sie waren stark verbreitet, da die elektrische Stromversorgung noch nicht gut genug ausgebaut war. Auch heute werden sie da noch eingesetzt, wo elektrische Energie lebenswichtig ist: Fällt diese aus, springt der Diesel als Notstromerzeuger ein. Allein schon aus diesem Grund wird es Stationärmotoren laut Museumsverein sicher noch lange geben.

Am Sonntag werden rund ums Museum funktionsfähige Motoren präsentiert, die in gewissen Zeitabständen gestartet werden sollen – Klangerlebnis inklusive. Es gibt bei dem Treffen aber nicht nur Motoren, sondern auch Traktoren zu bewundern. Erwartet werden unter anderem die Oldtimerfreunde Clauserhof, das Traktormuseum Holscherer, die Oldtimerfreunde Ottersheim, die Traktorfreunde Eisbachtal und der Pfälzer Bulldog-Club aus Münchweiler, die einige Raritäten mitbringen. Wer selbst einen alten Traktor besitzt und vorführen will, kann laut Technikmuseum ohne Anmeldung zum Treffen kommen. Wer sich dennoch anmelden möchte, tut dies per Mail an mtm.museum@gmx.de oder unter Telefon 0176 45613797.

Der Museumsverein sogt mit Würstchen, Kaltgetränken, Kuchen und Kaffee für das leibliche Wohl der Gäste. Näheres auf der Webseite des Museums unter der Adresse www.motorrad-technik-museum.de.