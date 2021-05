Keine Dichterrevue vor großem Publikum im Bockenheimer Winzerfestzelt, auch kein Vortrag im kleinen Kreis vor der Jury in der Emichsburg – zweimal war Corona schneller als der Pfälzische Mundartdichterwettstreit. Zum ersten Mal in der Geschichte des renommierten Dichterwettbewerbs war er nicht zu hören, sondern nur zu lesen. Entschieden wurde er trotzdem: Manfred Dechert aus Ludwigshafen ist der erste Preisträger der 69. Auflage.

Nur ein kleines Heft – im bekannten Design, aber auf dünnerem Papier nicht einer Druckerei, sondern in kleiner Auflage einem Computerdrucker entsprungen – ist diesmal entstanden, alle anderen Vorbereitungen waren für die Katz. Als Geschäftsführerin Heike Benß spät dann doch grünes Licht aus dem Kreishaus bekam, war es wegen der nötigen Vorlaufzeit zu spät: Der Endausscheid am Samstag in der Emichsburg war bereits abgesagt. Vergeben und verschickt werden die Preise anhand der Punkte, die die Jury den Texten nach deren Lektüre gegeben hatte.

Ein kleines Heft also, das ich studiere. Es ist immer schwer, anhand der Schriftform in einen Dialekttext einzudringen, zumal wenn er aus einer ganz anderen Ecke unseres Ländchens stammt. Und trotzdem sind sie auf einmal innerlich da, die Stimmen der Dichter, aus der Erinnerung geweckt durch ihre typische Diktion, ihrer ganz eigenen Rhythmik und Klangwelt: das bedeutungsschwangere, schwere Raunen Manfred Decherts, Renate Demuths Lautrer Understatement, das knorrige Südpfälzisch Wilfried Bergers, die klangvoll-klare Eindringlichkeit Helga Schneiders, Maritta Reinhardts muntere Hintersinnigkeit. Alle schlagen sie diesmal ernste Töne an.

Zum wiederholten Mal vorn: Manfred Dechert mit „Es Irmche is gfall“. In seiner bekannten, raunenden Weise mit wechselnden Perspektiven in freien Rhythmen sehr verknappt abgefasst, schildert der Text in bedrückend-eindringlicher Art den ihr ganzes Leben verstörenden Fehltritt eines jungen Mädchens. Der genaue Hergang – Vergewaltigung und ihre Vertuschung? – bleibt unklar und fordert den Leser zum Mitdichten heraus.

Der zweite Preis geht an Regina Pfanger aus Herxheim. „Geressenie Kett“ bilanziert in virtuosen gereimten Kurzversen ein Leben, das wegen Anpassung an die geforderte gesellschaftliche Norm sich selbst verfehlt hat.

Den dritten Preis gibt’s – wegen Punktgleichstand – zweimal: Einen bekommt der im elsässischen Lobsann lebende Südpfälzer Wilfried Berger für „’s war Zeit“ – auch hier muss der Leser mitdenken, um hinter den Sinn der verknappt dargestellten Sperrmüllaktion zu kommen -, den anderen Renate Demuth aus Kaiserslautern für „Sellemols am Meer“. Überschwänglich und wortreich schildert sie einen lange zurückliegenden beglückenden Aufenthalt am Meer und die Erinnerung daran, die manchmal in den heutigen Alltag einen Hauch der damaligen Leichtigkeit trägt.

Bleiben, um die Zehn voll zu machen, diesmal sechs Anerkennungspreise: Rolf Büssecker, Beindersheim, schildert in zwei knappen Reimvierzeilern, wie etwas, an dem man eigentlich keinen Anteil genommen hat, doch fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Maritta Reinhardt aus dem rheinhessischen Wonsheim kontrastiert in einem pfiffigen Text den Menschen, der im Frühjahr 2020 von Corona-Nachrichten niedergeschlagen wird, mit den Vögeln, die draußen wie immer ihr Nest bauen. Lothar Sattel aus Waldsee beklagt angesichts eines leeren Briefkastens in freien Rhythmen menschliche Einsamkeit. Helga Schneider, Kaiserslautern, freut sich in ihrer klanglich intensiven Sprache über die Pracht des blühenden Magnolienbäumchens, das in die Stube leuchtet, die in Seuchenzeiten wie ein Gefängnis geworden ist – ein poetisch leuchtender Text in freier Form. Norbert Schneider aus Rehborn spricht in drei Strophen von allzu früh abgebrochenem späten Glück, und Matthias Zech, Speyer, fragt, warum eine Beziehung, die lebenslang getragen hat, nun auf einmal zerbrechen soll. An Zech geht auch der Sonderpreis zum Thema „1250 Jahre Bockenheim“. In gereimten Strophen unterzieht er die Inschrift des Bockenheimer Kriegerdenkmals „Die Treue ist das Mark der Ehre“ einer nur allzu berechtigten Kritik.

Der Dr.-Wilhelm-Dautermann-Preis für eine mundartliche Neuerscheinung geht an Wilfried Berger für seinen Auswahlband „Pälzer G’schichte, Gedichte un e bissel dumm Zeich“. Auf 84 Jahre blickt der aus Essingen stammende und, wie sein Auftritt beim letztjährigen Wettstreit bewies, noch immer energiestrotzende Dichter zurück, und der Band bietet eine Blütenlese aus seinem langen literarischen Schaffen – ganz gewiss lesenswert.

Der Preis fer Neie wurde mangels geeigneter Einsendungen nicht verliehen; einen Publikumspreis konnte es nicht geben.

Die Beteiligung am 69. Pfälzischen Mundartdichterwettstreit war geringer als sonst: 37 Autoren hatten 48 Texte eingereicht; einige – so Geschäftsführerin Benß – erklärten dezidiert, sie wollten pausieren, bis wieder die Chance bestehe, im großen Zelt vor Publikum bei der Endausscheidung dabei zu sein. Heike Benß beabsichtigt, die diesjährigen Sieger, wenn die Corona-Lage dies zulässt, zu einem Mundartabend in der Emichsburg einzuladen, möglichst zu den Mundarttagen im kommenden Frühjahr.