Mit einem 20-Euro-Schein, den sie für gefälscht hielt, ist die Betreiberin eines Offsteiner Massagesalons am Samstag zur Polizeiinspektion Grünstadt gekommen. Dort bestätigte sich ihr Verdacht: Die Beamten stellten fest, dass etliche Sicherheitsmerkmale auf dem Schein fehlten – außerdem fanden sie den Aufdruck „Movie Money“ in relativ kleiner Schriftgröße. Damit war nach Angaben der Polizei klar, dass es sich um einen sogenannten Filmgeldschein handelte. Falsche Banknoten dieser Art werden in Deutschland seit 2019 immer häufiger beschlagnahmt. Sie wurden ursprünglich als Requisiten hergestellt, laufen daher unter dem Namen „Movie Money“ oder „Theater-Geld“ und können echten Scheinen zum Verwechseln ähnlich sehen. Deswegen werden sie auch zur Täuschung im Zahlungsverkehr genutzt, was allerdings strafbar ist. Wer Falschgeld herstellt oder in Verkehr bringt muss mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. In dem Grünstadter Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld sowie Betrugs eingeleitet.