Die Tanzwelt Movement triumphiert bei der DAT-Meisterschaft in Walldorf. Ein neues Discofox-Duo der Tanzwelt wird Deutscher Meister – ein starkes Debüt.

Die Tanzwelt Movement hat am 16. und 17. Mai erfolgreich an der Deutschen DAT-Meisterschaft Standard, Latein und Discofox in Walldorf in der Astoria-Halle teilgenommen.

Bei dem Paarturnier, bei dem es keine Soloauftritte gab, war das Movement mit zwölf Paaren am Start. „Wir hatten Paare, die schon sehr lange bei uns tanzen, beim Turnier dabei, aber selbst die Tänzerinnen und Tänzer mit dem geringsten Training sind auch schon seit einem Jahr dabei“, weiß Dennis Ewerth, der Geschäftsführer des Movements. Die Paare der Movement Academy werden in erster Linie von Ewerth mit seiner Tanzpartnerin Viktoriia Symonchuk trainiert, auch Cosima Dörr gehört zum Trainerteam. „Da die besten DAT-Paare Deutschlands in Walldorf antraten, um sich den Titel Deutscher Meister zu ertanzen, war die Konkurrenz dementsprechend hoch“, so Ewerth.

Doch die Paare des Movements konnten trotzdem punkten. „Besonders stolz sind wir auf unsere Doppelsieger, Tamira Cordeiro da Trindade und Ben Kessler, die erst Ende 2024 bei uns mit dem Turniertraining angefangen haben“, erinnert er sich und ergänzt: „Lange Zeit haben sie sich eher auf den Lateintanz konzentriert, haben in letzter Zeit aber auch in der Standardsektion zugelegt.“ Trotzdem sei es für die beiden sehr überraschend gewesen, dass sie sich in einem starken Feld der Rising-Star-Hauptgruppe (18 bis 25 Jahre) durchsetzen konnten. „Als vielversprechender Favorit sind sie in das Lateinturnier gestartet und gewannen auch hier - deutlich und souverän“, freut er sich.

Nach ihrem Sieg in der Rising-Star-Klasse sind sie in die SupaLeague aufgestiegen, wo jetzt neue Choreografien für die nächste Turniersaison auf dem Programm stünden. „Wir sind stolz auf die Beiden und gratulieren herzlich zu zwei Deutschen Meister Titeln“, sagt Ewerth. Die neue Discofox-Lehrerin, Franziska Condé, trat mit ihrer Tanzpartnerin Michele Klein im Rising-Star-Discofox-Turnier an. Auch die beiden konnten mit Musikalität, Darbietung und Technik die Wertungsrichter überzeugen und dürfen sich nun Deutsche Meisterinnen im Discofox nennen.

„In der Jugend konnten sich Leonie Vetter und Alexander Schornick in einem starken Rising Star-Feld behaupten und wurden dort in Latein Deutsche Meister der Jugend“, erzählt Ewerth. Ein weiterer Deutscher-Meister-Titel ging bei den Senioren an Friederike Emrich und Michael Engelhardt, die ihr erstes Standardturnier in der Hobbyklasse getanzt haben. Die Trainerin Cosima Dörr erreichte mit ihrem Tanzpartner Sascha Hess den Vizemeistertitel in der Standardsektion in der SupaLeague. „Außerdem konnten in der ProfiLeague Viktoriia Symonchuk und ich bereits unseren zweiten Vize-Deutsche Meister-Titel über zehn Tänze (Kombiwertung Standard & Latein) ertanzen“, freut er sich.

Das Besondere am Turnier sei abermals die gute Stimmung gewesen. Das Motto des Berufsverbands Deutscher Tanzlehrer (BDT) „We are family“ sei deutlich zu spüren gewesen. „Es treffen sich immer wieder viele Leute, die sich von anderen Turnieren kennen und es werden tanzschulübergreifende Freundschaften geschlossen“, betont Ewerth, der mit Beginn der neuen Turniersaison mit neuen Paaren im Training rechnet und bereits bekannte Paare trainierten jetzt in neuen, höheren Klassen. Er sagt: „Die nächsten Turniere starten nach den Sommerferien - vor allem arbeiten wir jetzt auf die Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz hin, die am 14. November wieder bei uns in der Tanzwelt Movement in Eisenberg stattfinden werden.“

Info

www.tanzwelt-movement.de