Leichte Verletzungen an der Schulter hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag in Grünstadt zugezogen. Laut Polizei war der 66-Jährige gegen 9.15 Uhr mit seiner Royal Enfield im Kreisverkehr in der Obersülzer Straße in Richtung Obersülzen unterwegs, als er stürzte. Grund dafür war vermutlich ein Fahrfehler. Der 66-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.