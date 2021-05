Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 46-jähriger Motorradfahrer am Sonntag nach einem schweren Unfall auf der A 6 ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Rastanlage Pfalz zur Kollision zweier Motorradfahrer: Ein 33-jähriger Motorradfahrer musste verkehrsbedingt stark abbremsen, der nachfolgende 46-jährige Biker fuhr auf. Beide Motorradfahrer stürzten, der Jüngere der beiden wurde nur leicht verletzt. Die Motorräder wurden sichergestellt, die Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete ein Unfallgutachten an. Laut Polizei waren die Motorradfahrer bereits zuvor mehreren Zeugen aufgefallen, weil sie so schnell unterwegs waren.