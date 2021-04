Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist nach einem Verkehrsunfall zwischen Kindenheim und Biedesheim ins Krankenhaus gebracht worden. Er war am Dienstag gegen 18.10 Uhr auf der Landstraße unterwegs und überholte mehrere Autos. Weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war, geriet er in einer Kurve auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Ersthelfer versorgten den Mann, bis die Polizei und die Rettungskräfte kamen. Weil der Motorradfahrer über Schmerzen in der Schulter klagte, wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.