Nochmals mit dem Schrecken und nur mit leichten Verletzungen an Hand und Fuß ist ein 24-jähriger Motorradfahrer davongekommen. Der junge Mann kam am Samstagnachmittag auf der B 47 Richtung Wattenheim kommend im Kreisverkehr ins Schleudern und stürzte mit seiner Yamaha SRX 600 auf den Asphalt. Am Motorrad entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.