Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer, als er am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr auf der B271 bei Kirchheim in Fahrtrichtung Grünstadt in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und schließlich im Straßengraben landete. Sachschaden am Motorrad: etwa 500 Euro. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass der 19-Jährige auf nassem Untergrund zu schnell fuhr.