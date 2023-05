Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Samstag gegen 08.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 520 bei Carlsberg. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Peugeot die Straße in Fahrtrichtung Wattenheim. Kurz nach dem Ortsausgang Carlsberg habe der Mann mit seinem Pkw zum Überholen eines anderen Pkw angesetzt und habe dabei beim Ausscheren einen wiederum ihn überholenden Motorradfahrer übersehen. Der 57-jährige Fahrer einer 1200er Suzuki wich daraufhin nach links aus und kam im Straßengraben zu Fall. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro, das Kraftrad musste abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer klagte über Schmerzen im Bein und über diverse Schürfwunden. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere der Fahrer des ersten Pkw der genannten Reihenfolge, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt telefonisch (06359 93120) oder unter der E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.