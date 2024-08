Ein am Fahrbahnrand geparktes Motorrad ist im Zeitraum vom Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in der Hettenleidelheimer Schlossgasse entwendet worden. Das Kraftrad der Marke Honda ist nach Angaben der Polizei Schwarz, war mit einem Topcase ausgestattet an der Front sowie an den Seiten mit gelben Ferrari-Aufklebern versehen. Wer die Tat beobachtet hat, oder Hinweise auf die Täter geben kann, wendet sich bitte an die Beamten in Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.