Am Wochenende blühten die Rapsfelder rum um das Gelände des Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland in Quirnheim wohl besonders gelb. Dort fand am Sonntag das Traktoren-, Stationärmotoren- und Landmaschinentreffen statt. Aussteller kamen vorbei, um Sammlern und Technikfreunden vor allem Traktoren und Stationärmotoren zu präsentieren.

Gerade die Stationärmotoren – also zum Beispiel Antriebsmaschinen für die Landwirtschaft – seien in den vergangenen Jahren weniger ausgestellt worden. Doch dieses Mal gab es für die Veranstalter eine Überrscheung. Denn: Es wurden so viele Motoren dieser Art wie lange nicht mehr präsentiert und auch in Betrieb genommen, was, wie es heißt, eine beeindruckende Geräuschkulisse erzeugte.

Schwungmasse in Bewegung

Besonders stach ein Gasmotor der Firma Köln-Deutz aus dem Jahr 1905 hervor. Dieser wurde damals mit Leuchtgas oder Stadtgas betrieben. Da es das heutzutage nicht mehr gibt, wurde der Motor auf ein Propan-Butan-Gemisch umgestellt. Damit läuft er fast geräuschlos, es ist lediglich ein leichtes Zischen zu hören, das aufmerksamen Zuhörern zeigt, dass das Gerät in Betrieb ist. Darüber hinaus dreht sich die riesige Schwungmasse gleichmäßig, sobald der Motor läuft.

Laut Museum waren die ersten Aussteller am Sonntag gegen 9 Uhr vor Ort. Nach einem Frühstück rollten die ersten Traktoren an, deren Fahrer kleine Begrüßungsgeschenke erhielten. Am Ende waren es über einhundert Traktoren und Stationärmotoren, die den Besuchern präsentiert wurden. Vielen der Technikfreunde habe die Austellung gefallen, teilt der Museumsverein mit. Für diese Menschen sei der Termin, der immer am letzten Sonntag im April stattfindet, mittlerweile ein Fixtermin im Kalender geworden.