Obwohl das Motorrad eines 45-Jährigen mit einem Lenkradschloss und einer Stahlkette gesichert war, ist es gestohlen worden: Wie die Polizei berichtet, stellte der Mann sein Motorrad, eine 690er KTM (LC4), grünmetallic, auf dem Parkplatz Berghohl in Neuleiningen in der Nähe der Tiefenthaler Straße ab. Am Mittwochmorgen stellte er fest, dass das Gefährt über Nacht gestohlen worden war. Der Wert des Motorrads wird auf 3000 Euro beziffert.