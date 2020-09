Was tun, wenn man einen Motivwagen hat, aber die Kerwe ausfällt? Der Turnverein Kindenheim hat darauf eine klare Antwort gefunden: Der Jubiläumswagen wurde am Sonntag einfach trotzdem präsentiert – stehend auf dem Sportplatz und nicht rollend auf der Straße.

„100 Jahre TV Kindenheim Weinbauort – 1920 – 2020“ ist am Sonntag in großen Lettern auf dem Umzugswagen des Turnvereins zu lesen gewesen. Der fuhr zwar nicht beim Kerweumzug mit, weil das Kirchweihfest in diesem Jahr coronabedingt generell ausfiel. Den geschmückten Anhänger präsentierte der Turnverein stattdessen – aufgrund seines 100. Jubiläums und weil alle geplanten Veranstaltungen zum runden Geburtstag in diesem Jahr haben ausfallen müssen – am Sonntag auf dem Kindenheimer Sportplatz.

Gestaltet hat den Wagen Robert Neiß, der schon einige Male schöne Umzugsnummern entwarf. „Vier Wochen täglich bis zu fünf Stunden, außer sonntags“ habe er daran gearbeitet. „Ich habe meinen Ideen freien Lauf gelassen“, erzählte der 77-jährige Kindenheimer, der früher selbst sportlich sehr aktiv war.

Miniatur-Turner am Reck und am Ball

Das Motiv unter einer Girlande mit Rebenblättern und Weintraubenhängel, lässt die sportliche Vereinsgeschichte Revue passieren: Auf einem Podest „agieren“ aus Holz angefertigte Miniatur-Turner am Reck, am Barren, an den Ringen , am Pferd, am Ball oder auch mit der Stafette in der Hand und verweisen so auf die Anfänge des Vereins.

Die Gründung des Vereins war am 21. April 1920. Viele Mannschaftsfotos, teils noch in Schwarz-Weiß, sind rundum am Wagen angebracht. Das älteste Foto zeigt eine große Turnermannschaft, es müsste laut Vorstand Anfang der Zwanziger Jahre entstanden sein. Heute setzt der 330 Mitglieder starke TV im Fußball auf die Jugendarbeit – los geht es bei den ganz Kleinen, den Bambini. Es gibt aber auch eine AH-Mannschaft. Handball wird unter dem Namen „Nordpfälzer Wölfe“ gespielt, Breitensport für alle Altersklassen sowie Volleyball gehören auch zum Angebot.

2021 soll das Jubiläum nachgeholt werden

Der Vorsitzende Gerald Knechtel war am Sonntagnachmittag mit dem Publikumsandrang zur Wagen-Präsentation zufrieden: „Es sind über den Nachmittag verteilt etwa 80 Leute da gewesen“ – und das unter Coronaauflagen wie Hygiene- und Einbahnregelung. Dass es in diesem Jahr noch eine Jubiläumsveranstaltung geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Der TV hofft nun auf 2021. Dann soll sie nachgeholt werden.