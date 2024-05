Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diese Würgeattacke war ein Mordversuch, meinen die Ermittler: Ein 37-Jähriger sitzt in Haft, weil er am Donnerstag in Kirchheim auf seine Ex-Lebensgefährtin losgegangen sein soll. Ob er ebenfalls im Dorf wohnt, wie die Justiz jetzt vorgeht und welche Strafe dem Mann droht: ein Überblick.

Was ist am Donnerstag in Kirchheim passiert?

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat ein 37-Jähriger gegen 13.30 Uhr seine gleichaltrige Ex-Lebensgefährtin an deren Kirchheimer