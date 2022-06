Das Motorradmuseum veranstaltet am Sonntag ein Treffen für die Fahrer von Mopeds und weiteren Fahrzeugen mit einem 50-er Motor. Was die Besucher neben einem Technikteile-Flohmarkt noch erwartet.

Mopeds von Marken wie Kreidler, Zündapp, Hercules oder Puch waren früher überall auf den Straßen zu sehen. Heute haben sie Kult-Status erreicht – und kehren aktuell auch auf die Straßen zurück. „Die erleben zur Zeit einen ungewöhnlichen Hype“, ist die Einschätzung von Sven Stubby. Er ist zweiter Vorsitzender des Motorrad- und Technikmuseums Leinigerland in Quirnheim.

Passend zur Renaissance der Mopeds lädt der Verein am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu einem 50er-Moped- und Mokicktreffen ein. Dort sind alle Fahrzeuge willkommen, die mit einem Motor von 50 Kubikzentimeter betrieben werden und somit zur sogenannten „Schnapsglasklasse“ gehören. Sowohl die Modell- als auch die Typenvielfalt ist in dieser Fahrzeugkategorie sehr groß. Deshalb gehen die Veranstalter davon aus, dass es an diesem Sonntag „einiges zu sehen “ gibt.

Mopeds, Wein und ein Flohmarkt

„Wir haben bei einigen Mopedvereinen in der Umgebung Werbung gemacht und die Resonanz war bisher durchweg positiv“, berichtet Stuppy. Er könne sich daher gut vorstellen, dass am Sonntag viel los sein wird und sich einige Mopedbegeisterte mit ihren Fahrzeugen auf den Weg nach Quirnheim machen und diese dort auf der Wiese präsentieren.

Im Museum selbst sind aktuell zwischen 50 und 75 Zweiräder ausgestellt, wobei es sich laut Stuppy ungefähr bei der Hälfte um Mopeds handelt. Diese können ebenfalls besichtigt werden. Zugleich gibt es im Museum noch die Sonderausstellung „Von der Rebe zum Wein“, die über die Geschichte des Weinbaus und die dazugehörigen Gerätschaften informiert.

Parallel zum Mopedtreffen ist ein Flohmarkt auf dem Gelände des Museums geplant, auf dem alle möglichen alten oder gebrauchten Technikteile angeboten werden, von denen es viele so heute meist nicht mehr zu kaufen gibt.

Alternative zum Oldtimertreffen Ein Moped der Marke Victoria Typ 115. Foto: Benkula (Gratis)

Wer selbst etwas loswerden möchte, kann ab 10 Uhr vorbei kommen und einen Stand aufbauen. Da es die erste Veranstaltung dieser Art ist, erhebt das Museum keine Standgebühr. „Ich denke, dass bei vielen in der Garage oder so noch irgendein altes Teil rumsteht. Auch komplette Mopeds können gerne verkauft werden“, informiert Stuppy. Auch der Verkauf von Kinderspielzeug ist erlaubt, ausgeschlossen sind hingegen Bekleidung und Neuteile in großen Mengen.

Das Mopedtreffen soll eine Alternative zum Stamo- und Oldtimertreffen sein, das im April leider hatte abgesagt werden müssen. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und einen regen Andrang. Für Getränke und Speisen vom Grill sowie Kuchen sorgt das Museumsteam.

Infos

Adresse: Kleine Wust 11, 67280 Quirnheim

Öffnungszeiten: Regulär an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gruppen kann nach Vereinbarung eine Sonderöffnung mit Führung ermöglicht werden.

Kontakt: telefonisch unter 0179 5998 159 oder per E-Mail an mtm.museum.ss@gmail.com