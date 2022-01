Menschen, die sich an den Corona-Montagsprotesten stören, rufen zu einer Gegendemo in Grünstadt auf. Felix Eichner aus dem überparteilichen Organisationsteam ärgert sich: „Jede Woche haben diese so genannten Spaziergänge der Impfgegner und Querdenker mehr Zulauf.“ Es werde Zeit, zu zeigen, dass die Leute, die nichts auf staatliche Institutionen und auf wissenschaftliche Erkenntnisse geben, trotzdem nur eine kleine Minderheit seien. Dies soll geschehen mit einer „Kundgebung gegen Faktenignoranz sowie die Verharmlosung von Corona und für Solidarität mit den Opfern der Pandemie“ am Montag, 31. Januar, ab 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße am Luitpoldplatz vor dem Modehaus Jost. Für die Teilnehmer gilt Masken- und Abstandspflicht. Eventuell wird es ein paar Redebeiträge geben. Auf jeden Fall wird man sich laut Eichner dem von ortsansässigen Geschäftsleuten ins Leben gerufenen Chor anschließen und um 18 Uhr „Freude schöner Götterfunken“ singen.