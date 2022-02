Es waren wieder viele Dutzend Menschen unterwegs am Montagabend in der Grünstadter Innenstadt: Sowohl sogenannte Spaziergänger, die mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung nicht einverstanden sind, als auch Menschen, die ein Zeichen gegen die Ignoranz von Fakten setzen wollen, sind am Abend – je nach Einstellung – mit oder ohne Maske in der Innenstadt zugegen gewesen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zählten die Beamten gegen 18 Uhr etwa 75 sogenannte Spaziergänger und rund 60 Personen, die bei der angemeldeten Demonstration anwesend waren. Unter Letzteren war – wie auch schon in der Vergangenheit – ein Mann, der die Passanten mit einem Schild darum bat, sich doch bitte impfen zu lassen.