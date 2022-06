Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Mofa ist am Montagabend ein 16-jähriger Mofafahrer leicht verletzt worden. Der 25-jährige Pkw-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr die Jakobstraße in westlicher Fahrtrichtung und musste wegen Gegenverkehrs hinter einem parkenden Fahrzeug warten, so die Polizei. Der Mofafahrer sei dann hinter dem Pkw gefahren und links an diesem vorbei gezogen. Just in diesem Moment sei der Autofahrer angefahren und es kam zum Zusammenstoß zwischen den sich auf gleicher Höhe befindlichen Fahrzeugen. Die Sachschadenshöhe wird mit 350 Euro angegeben.