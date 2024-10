Ein junger Mofa-Fahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Sturz verletzt. Gegen 15.30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zur Verkehrsunfallaufnahme in Richtung Neuleiningen gerufen. Hier war kurz zuvor ein 19-Jähriger auf der L453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal unter der Unterführung der Autobahn 6 mit seinem Mofa aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Leitplanke kollidiert. Da der junge Mann während der Unfallaufnahme über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.