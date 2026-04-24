Die Stadt Eisenberg öffnet ihren Friedhof für Neues. Das muss sie auch, denn sonst schaufelt sie sich ihr eigenes Grab, findet unsere Autorin Silke Bauer.

Der abendliche Gang zum Friedhof, um die Primeln auf Opas Grab zu gießen, das Harken, Jäten, Buddeln, Beschneiden, Umpflanzen und der Kampf gegen die Blattläuse: Was früher normaler Alltag war, ist heute für die meisten Menschen einfach nicht mehr machbar. Häufige Wohnortwechsel, weite Pendlerstrecken zur Arbeit, aufwendige Hobbys, Kinderbetreuung oder das Pflegen von Angehörigen kosten Zeit und Kraft. Grabpflege tritt da in den Hintergrund, der Wunsch nach pflegeleichteren Optionen wird stärker.

Deswegen ist es gut, dass es heutzutage mehr Möglichkeiten gibt als nur Erdbestattungen. Das neue Bestattungsgesetz, das seit vergangenem Jahr in Rheinland-Pfalz gilt, bietet noch mehr Freiheiten, sodass jeder die für sich passende Bestattungsform wählen kann.

Es ist lobenswert, dass die Stadt Eisenberg sich dieser neuen Realität nicht verschließt, sondern den Bürgern ebenfalls Auswahlmöglichkeiten bietet. Auch ist es längst überfällig, dass nun auch die Muslime ein eigenes Grabfeld haben, auf dem sie nach islamischem Ritus bestattet werden können. Dass die Stadt dies auch aus Eigennutz macht, ist natürlich klar, denn die Pflege eines Friedhofs ist städtische Pflichtaufgabe und teuer. Wenn jetzt jeder ins heimische Erdbeerbeet oder aufs Bücherregal statt auf den Friedhof will, fehlen den Kommunen Einnahmen durch Friedhofsgebühren.

Sicher: Veränderungen auf dem Friedhof sind für manche ungewohnt. Doch Tradition und Offenheit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Eisenberg zeigt, dass würdige Erinnerung und zeitgemäße Angebote zusammenpassen.