47 Jahre lang hat Cornelia Schmidt für das Grünstadter Modehaus Jost gearbeitet, bei der jüngsten Betriebsversammlung ist die in den Ruhestand verabschiedet worden. Cornelia Schmidt begann 1975 ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und war nach erfolgreichen Abschluss zunächst als abteilungsverantwortliche Einkäuferin im Bereich Heimtextilien beschäftigt. Als diese Abteilung geschlossen wurde übernahm Schmidt die Verantwortung in der Wäsche- und Dessousabteilung.

Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde Halina Mäurer. Sie war seit Oktober 1999 als Modeberaterin in der Herrenabteilung des Modehauses beschäftigt und bei den Kunden beliebt und geschätzt. Daneben stand bei der Betriebsversammlung eine Ehrung an. Olga Kostin, seit Anfang 1998 bei Jost in der Logistik tätig und dort von Beginn an für die Warenauszeichnung zuständig, wurde für ihre 25-jährige Treue zu ihrem Arbeitgeber geehrt.