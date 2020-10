Eine Mode-Verkäuferin ist am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Grünstadter Innenstadt von einer mutmaßlichen Ladendiebin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, merkte die 25-jährige Beraterin, dass sich eine dreiköpfige Jugendgruppe in dem Modehaus verdächtig verhielt. Eine junge Frau aus dieser Gruppe soll demnach in der Umkleidekabine die Etiketten an Kleidungsstücken entfernt und die Ware unter einer Wolldecke versteckt haben. Als sie von der Verkäuferin darauf angesprochen wurde, habe sie die Tat abgestritten und wollte zum Ausgang gehen. Die Modeberaterin hielt die mutmaßliche Ladendiebin am Arm fest, um zu warten, bis die Polizei da ist. Die junge Frau riss sich los und kratzte die 25-Jährige am Unterarm. Gestohlen wurde Ware im Wert von 55 Euro. Es gibt Video-Aufzeichnungen der Tat. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.