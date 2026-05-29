Wenn beim dritten „Erlebnistag Tischtennis“ der TSG Grünstadt die Bälle über die Netze fliegen, geht es längst um mehr als nur Punkte und Pokale.

Der dritte „Erlebnistag Tischtennis“ am Samstag, 30. Mai, in der Sporthalle der TSG Grünstadt an der Asselheimer Straße soll erneut Werbung für eine Sportart machen, die in Grünstadt nach schwierigen Jahren wieder spürbar Aufwind bekommt. Ab 9 Uhr kämpfen aktive Spielerinnen und Spieler sowie Hobbyakteure bei den offenen Stadtmeisterschaften um Titel und Platzierungen. Eine Stunde später öffnet sich die Halle dann endgültig für die ganze Familie – mit Mitmachaktionen, Spielstationen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm rund um den kleinen weißen Ball.

„Der Erlebnistag Tischtennis wird wieder eine Veranstaltung für die ganze Familie. Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein werden kombiniert mit dem zeitgleich laufenden sportlichen Turnier um die offene Stadtmeisterschaft der Stadt Grünstadt“, sagt Abteilungsleiter Hans Jürgen Schöpf im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dass die Veranstaltung inzwischen weit mehr ist als nur ein Vereinsfest, zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre. Mit den ersten beiden Erlebnistagen gelang es der TSG, den Tischtennissport in Grünstadt regelrecht aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Allein im vergangenen Jahr gab es 70 Anmeldungen für diesen Erlebnistag.

Nachwuchs wächst wieder

Seit der Premiere entstanden vier Mannschaften, zur kommenden Saison soll bereits ein fünftes Team in den Ligabetrieb starten. Auch der Nachwuchs wächst wieder: Mittlerweile stehen 16 Kinder und Jugendliche regelmäßig an der Platte. Dabei blickt die Abteilung auf eine große Tradition zurück. Rund um die Jahrtausendwende gehörte Tischtennis bei der TSG zu den erfolgreichsten Sportarten des Vereins.

14 Mannschaften waren damals in unterschiedlichen Klassen aktiv, insgesamt rund 120 Spielerinnen und Spieler trugen das Trikot der Grünstadter. Die erste Oberliga markierte die höchste Spielklasse der Vereinsgeschichte. Doch die glanzvollen Zeiten verblassten. Berufliche Veränderungen, Wegzüge und der Rückzug älterer Spieler sorgten für schwindende Mitgliederzahlen.

Corona-Pandemie sorgt für Einschnitt

Mit der Corona-Pandemie kam schließlich der nächste schwere Einschnitt. Der Spielbetrieb ruhte lange Zeit, Nachwuchs fehlte nahezu komplett. „Das war genau die richtige Entscheidung, sich bei solchen öffentlichkeitswirksamen Terminen zu zeigen“, erinnert sich Schöpf an die Teilnahme der Tischtennisabteilung an den großen Spielfesten der TSG. Dort sei der Grundstein für den Neustart gelegt worden.

Heute setzt die Abteilung wieder auf Offensive – auch im Bereich Inklusion. Gemeinsam mit der Käthe-Kollwitz-Schule unterstützt die TSG seit Monaten eine Tischtennis-AG, in der auch junge Menschen mit körperlichen Einschränkungen aktiv mitspielen können. Beim Erlebnistag selbst stehen bis zu neun Tische bereit. Teilnahmeberechtigt an den Stadtmeisterschaften sind alle Personen aus Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland oder Mitglieder dort ansässiger Vereine.

Erfahrene Spieler zeigen Grundlagen

Darüber hinaus behält sich der Veranstalter weitere Einladungen vor. Neben den Wettkämpfen soll vor allem das Mitmachen im Mittelpunkt stehen. Anfänger können sich an einem Schnuppertisch ausprobieren und von erfahrenen Spielern die Grundlagen zeigen lassen. Dazu kommen Becher-Pong, Midi-Tisch, kleine Spiele für Kinder sowie eine Spiel- und Krabbelecke für die jüngsten Gäste.

Ab etwa 14 Uhr sorgt das beliebte Kinderschminken für zusätzliche Unterhaltung – nicht nur bei den Kleinsten. Auch die große Tombola dürfte wieder viele Besucher anlocken. Zahlreiche Sponsoren haben hochwertige Preise zur Verfügung gestellt.