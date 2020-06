Mit einem erneuen Aufruf sollen Menschen aus Grünstadt dazu bewegt werden, sich für den Beirat für Migration und Integration der Stadt zur Verfügung zu stellen. Am 27. Oktober 2019 sollte in Grünstadt eigentlich ein neuer Beirat gewählt werden. Weil aber nicht genug Vorschläge eingingen, musste die Wahl abgesagt werden. Der Beirat soll deshalb gemäß Satzung vom Stadtrat berufen werden. Er besteht aus mindestens fünf, maximal neun Mitgliedern. Von den fünf Personen, die sich im vergangenen Jahr zu einer Kandidatur bereiterklärt hatten, seien vier an einer Mitarbeit interessiert, sagte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend im Weinstraßencenter. Hannan Abdalo, Etienne Farge, Leyla Mohammadi und Ali Sahingöz sollen in den Beirat berufen werden. Weil es mindestens fünf sein müssen, regte Mimmo Scarmato (CDU) an, wieder Ratsmitglieder in den Beirat zu entsenden. Christoph Spies (SPD) empfahl, noch einmal öffentlich um weitere Mitglieder zu werben. Alise Höhn (FDP) wies darauf hin, dass sie auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben können. Falls sich Personen nach dem Aufruf melden, entscheidet der Stadtrat im September über ihre Berufung. Ansonsten sollen die zwei größten Stadtratsfraktionen CDU und SPD jeweils einen Vertreter in den Beirat schicken, um die Mindestanzahl von Mitgliedern zu gewährleisten.