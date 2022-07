Die Hitzewelle ist eine Herausforderung für die Mitarbeiter des Bauhofs, die Blumen, Beete und Bäume in Grünstadt bewässern. Wir haben Stefan Blaum einen Tag lang begleitet und zeigen, wie so ein Arbeitstag im Hochsommer aussieht – und wo die Probleme liegen.

Temperaturen von bis zu vierzig Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent: Das Team von der Stadtbewässerung hat anstrengende Tage. Je nach Witterung sind unter der Woche zwischen zwei und vier Personen vom Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt (EBG) unterwegs, um die Staudenbeete und Jungbäume der Stadt zu gießen. Einer von ihnen ist Stefan Blaum. Er kümmert sich hauptsächlich um die knapp 180 Blumenkübel in Asselheim, Sausenheim und Grünstadt.

Der 53-jährige Gärtner blickt mit Sorge auf das Wetter. „Mir macht vor allem zu schaffen, dass der Regen nicht kommt“, sagt er. Natürlich sei auch die starke Hitze nicht gut für die Pflanzen, aber besonders der fehlende Regen und auch der Wind, der die Erde durch Verdunstung schneller austrocknen lässt, bereiteten ihm Probleme. „Gießen und Regen ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, erklärt Blaum. „Ich halte die Pflanzen zwar am Leben, aber wenn es regnet und das Wasser von oben kommt, blühen sie erst so richtig auf.“

Die Sommer sind zu trocken

Im vergangenen Jahr sei ausnahmsweise mal etwas mehr Regen gefallen, „in diesem Sommer kann man aber davon ausgehen, dass ich jeden Tag gießen muss, wenn es so weiter geht“, meint Blaum. Er beginnt mit seiner Tour meist schon um 6.30 Uhr morgens. Das Wasser zum Gießen holt er in der Kläranlage. Das Besondere: Es handelt sich dabei um vorgeklärtes Wasser, das heißt, für die Bewässerung der Pflanzen wird in der Regel kein Trinkwasser verwendet. Nur ab und zu wird Wasser von Hydranten der Stadt benutzt.

In das Fass, das auf seinem Fahrzeug steht, passen 1000 Liter. Je nach Witterung muss Blaum das Fass zwischen drei und fünf Mal am Tag auffüllen, um alle Pflanzen mit genügend Wasser versorgen zu können. Insgesamt benötigt Blaum drei volle Tage, bis die rund 180 Blumenkübel gegossen sind. „Danach geht es wieder von vorne los“, berichtet er. Bis vor ein paar Jahren habe er sich noch um 250 Kübel gekümmert, dann sei nach und nach überlegt worden, welche Kübel wegkönnen. „Und wir wollen noch weiter reduzieren“, erklärt Blaum. „Es soll nicht zu viel sein, dass wir hinterherkommen.“

Das sei über die Jahre immer schwieriger geworden, denn: Der Klimawandel mache sich in seinem Job deutlich bemerkbar. Blaum arbeitet seit 27 Jahren für den Bauhof und erinnert sich: „Früher hatten wir noch richtige Jahreszeiten – und vor allem mehr Regen.“ Dieser Auffassung ist auch der Bauhofleiter Martin Fluch. Er findet: „Es ist mit dem Gießen schon deutlich mehr geworden, das sieht ja auch jeder, der einen Garten hat. Früher sind wir mit einem Fahrzeug rausgefahren und heute sind es drei bis vier Fahrzeuge, mit denen wir gießen.“

Jungbäume brauchen länger und mehr Pflege

Besonders viel Wasser und Pflege benötigten die Jungbäume und -pflanzen, wie Fluch und Blaum erklären. Das erste Jahr sei das wichtigste, aber mittlerweile müsse auch bei den älteren Jungbäumen noch aufgepasst werden. Das ist laut Fluch ebenfalls ein Unterschied zu früher: „Bei den Klimaverhältnissen brauchen die Bäume selbst mit fünf Jahren teilweise noch unsere Unterstützung.“

Und trotzdem komme es immer mal wieder vor, dass es „manche nicht packen, weil es einfach zu heiß ist“, so Blaums Erfahrung. Die Erde der Bäume sei dann zwar nass, aber von oben komme einfach zu viel Hitze. „Zudem liegt es auch nicht nur am Gießen, wenn es Bäume nicht schaffen. Das kann auch manchmal am Boden liegen oder so“, sagt er.

Um dem steigenden Wasserbedarf der Jungbäume gerecht zu werden, arbeitet der Bauhof seit einigen Jahren mit sogenannten Gießsäcken. Die fassen bis zu vierzig Liter und geben das Wasser über mehrere Stunden gleichmäßig an den Baum ab. „So läuft nicht so viel Wasser weg und es verdunstet auch nicht so schnell“, erklärt Fluch. Obwohl sie gute Erfahrungen mit den Gießbeuteln gemacht hätten, würde dennoch zusätzlich Wasser über ein Drainagerohr direkt zur Wurzel geleitet. So soll ermöglicht werden, dass die Bäume auch bei der großen Hitze genügend Wasser bekommen.

Blaum: „Wenn die Natur leidet, leide ich mit“

Das ist derzeit eine besonders große Herausforderung. Bis zu vier Fahrzeuge stehen für die Bewässerung bereit. Insgesamt werden dafür laut Fluch ungefähr 15 Kubikmeter Wasser benötigt. Hinzu kommen noch mal 30 Kubikmeter für die Bewässerung der Streuobst- und Spendenwiesen im Stadtpark. Diese sind „wieder mit großen Wassermengen“ eingeplant, sagt Fluch.

Stefan Blaum hat ebenfalls einiges zu tun, damit alle Blumenkübel ordentlich mit Wasser versorgt sind. Dafür legt er ab und zu auch mal einen Dienst am Samstag ein, denn: „Wenn die Natur leidet, leide ich als Gärtner immer ein bisschen mit.“