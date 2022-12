Endlich! Nach viel zu vielen Jahren ohne eine Versammlung (Corona, Sie wissen schon!) haben sich die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unterhaardter Rundschau wieder einmal getroffen. RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe und sein Stellvertreter Andreas Bahner lobten das Engagement der freien Mitarbeiter, die zum Teil schon seit Jahrzehnten für die Lokalredaktion im Einsatz sind und gemeinsam mit den Redakteuren jeden Tag dafür sorgen, dass die Zeitung mit interessanten Geschichten gefüllt ist. Im Gasthaus Gutfrucht in Ebertsheim verbrachte die kleine Gesellschaft einen ebenso angenehmen wie amüsanten Abend. Redaktionsleiterin Kathrin Schnurrer sagte: „Ohne Euch würden wir in der Redaktion ganz schön alt aussehen. Und deswegen: von Herzen Danke für Euren Einsatz, für Eure Ausdauer, für Euren Fleiß und für Eure Zuverlässigkeit.“ Das Foto zeigt (von links, stehend): Timo Benß, Christine Nöth-Häuser, Hermann Schäfer, Kurt Bayer, Helmut Dell, Richarda Eich, Gerhard Laubersheimer, Jan Krauss, Andreas Bahner, Robert Paul, Anja Benndorf, Barbara Wygasch, Kathrin Schnurrer und Jennifer Bauer sowie (kniend, von links): Adrian Tabacki, Birgit Schmitz, Lorenz Hofstädter, Michael Garthe, Nina Schellhas, Lotte Heiner und Petra Tilkeridis. Geehrt wurden Kurt Bayer (über 55 Jahre freier Mitarbeiter), Gerhard Laubersheimer (45 Jahre), Helmut Dell (40 Jahre) und Hermann Schäfer (über 25 Jahre). Joerg Schifferstein (über 35 Jahre) und Edith Hambel (30 Jahre) konnten an dem Abend nicht dabei sein. Für besondere Verdienste wurden Anja Benndorf sowie Robert Paul und Bettina Bostan geehrt.