Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist es bereits am 2. Mai zu einem unschönen Vorfall am Grünstadter Bahnhof gekommen: Ein Mann Anfang 50 beleidigte und bedrohte einen anderen und griff ihn schließlich auch tätlich an. Nach Angaben der Grünstadter Polizeiinspektion ereigneten sich die Geschehnisse an jenem Tag gegen 12.45 Uhr. Der Geschädigte wartete am Bahnhof auf seinen Bus, als er unversehens von dem ihm unbekannten Angreifer beleidigt wurde. Darauf reagierte er jedoch nicht, weshalb der Fremde eine Weinflasche zerschlug und versuchte, ihn damit zu verletzen. Außerdem soll er noch versucht haben, den wartenden Fahrgast auf die Gleise zu stoßen. Die Identität der Verdächtigen sei zunächst unbekannt gewesen, heißt es im Polizeibericht. Doch Zeugen hätten Bilder von dem Mann gemacht, sodass er nach der Tat schnell ermittelt werden konnte, denn es handelt sich um einen polizeibekannten Mann aus Grünstadt. Der Anlass für den Angriff sei nach wie vor unklar, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Auch sei nicht bekannt, ob der Angreifer zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert war. Die beiden jungen Frauen, die die Tat beobachtet und Bilder vom Angreifer gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Verbindung setzen – und zwar unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.