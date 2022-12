Einen außergewöhnlichen Einsatz haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim gehabt: Sie hatten den Nikolaus im Feuerwehrauto und verteilten 160 Geschenke an Kinder in Hettenleidelheim und Wattenheim. Mit voller Beleuchtung war das Fahrzeug in den beiden Orten unterwegs, um die kostbare Fracht bis an die Haustüren zu bringen. Der Förderverein der Feuerwehr hatte zuvor Kontakt zu Grundschulen und Kindergärten in Hettenleidelheim und Wattenheim aufgenommen, um zu erfragen, wer Interesse an einem Haus-Besuch des Nikolaus’ hat. Natürlich war in den Tüten, deren Inhalt der Rewe-Markt gespendet hatte, auch etwas für die Erwachsenen: ein Antrag auf Mitgliedschaft für den Förderverein – der mit der Aktion für neue Mitglieder warb.