Auch sonntags ist die Polizei unterwegs. Das musste ein 27-Jähriger erfahren, der sich nach dem Konsum von Hasch ans Steuer gesetzt hatte. In der General-Kullmer-Straße in Bockenheim geriet er gegen 16.40 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Nach Mitteilung der Polizei haben die eingesetzten Beamten bei ihm Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.