Das Bad Dürkheimer Kreisjugendamt und die Offene Jugendarbeit Leiningerland feiern am Freitag den Weltkindertag in Kirchheim. Auf dem Programm steht unter anderem ein Mitsing-Konzert.

Zum Kinderfest in Kirchheim rollt am Freitag das Spielmobil an. Außerdem gibt es verschiedene Bastelangebote, Malen an der Staffelei und Kinderschminken. Zum Ausklang tritt das Duo „PascAmelie“ auf. Es besteht aus der Kirchheimer Musikerin Amelie Lauer und dem Sänger und Songwriter Pascal Harkawe aus Offenbach im Kreis Südliche Weinstraße. Beim Konzert der beiden sind alle Kinder zum Mitsingen eingeladen.

Das Kinderfest am Freitag beginnt um 15 und endet um etwa 18 Uhr, Veranstaltungsorte sind der Kirchheimer Jugendraum sowie der im Hof des Diffiné-Hauses (Weinstraße Nord 1). Es gibt Getränke und Brezeln sowie Kaffee und Kuchen angeboten.