Britta Höfke lädt am Sonntag, 16. Juli, ab 14 Uhr zu einem Schülerkonzert in den Innenhof ihres Grundstücks, Hauptstraße 52, in Biedesheim ein. Die Klavierlehrerin sagt, sie sei gut durch die Corona-Zeit gekommen. „Das habe ich dank digitaler Medien geschafft, die ich seither bei Bedarf immer noch nutze: Klavierunterricht über Skype und WhatsApp, Hausaufgaben mit Hilfe von Videos und ähnlichem“, sagt sie. Man lerne wirklich nie aus, es gelte, immer wieder Neues auszuprobieren und Neues zu entdecken. In diesem Jahr feiert Höfke ein Jubiläum, da sie seit zehn Jahren hauptberuflich unterrichtet, im Nebenberuf allerdings schon 30 Jahre. Bei dem Konzert spielen Schülerinnen und Schüler von ihr ganz unterschiedliche Stücke, die von Mozart und Beethoven bis zu The Scorpions und Kinderliedern reichen, zwei-, aber oft auch vierhändig. Nach dem Konzert werden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei.