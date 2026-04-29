Gerade einmal drei Meter war das Maibäumchen groß, das die Ortsgemeinde Bissersheim 2025 zum Start in den Wonnemonat aufstellte. Denn Bürgermeisterin Kerstin Ort-Bausbacher hatte die Tradition nach vielen Jahren ganz ohne Baum wiederbelebt, sich einstweilen aber mit bescheidener Dimension begnügt. Ein Schild am Stamm stellte allerdings in Aussicht, dass beim nächsten Mal ein größerer Baum errichtet werden könnte – „hoffentlich“. Nun wird Bissersheim erneut in den Mai hineinfeiern, die Bürgermeisterin sagt: „Am Donnerstag um 18 Uhr schmeißen wir den Grill an.“ Der neue Maibaum wird dann schon stehen. Und tatsächlich merklich größer sein als das Vorgängermodell, Ort-Bausbacher kündigt ein Fünf-Meter-Exemplar an.