Erst vor wenigen Wochen hatten die Grünstadter Stadtwerke vor falschen Zähler-Ablesern gewarnt, die sich als angebliche Abgesandte des Energieversorgers in Häuser einschleichen wollen. Nun hat es so ein Gauner mit leicht abgewandelter Tarnung in Carlsberg versucht: Nach Polizeiangaben klingelte er am Dienstag gegen 11 Uhr an einem Haus in der Hintergasse. Er gab sich dort als Pfalzwerke-Mitarbeiter aus und wollte hereingelassen werden, ist jedoch am Misstrauen der Bewohnerin gescheitert. Im Regelfall wollen Betrüger mit dieser Masche Zähler-Nummern erkunden. Denn in Verbindung mit Adressdaten reichen die ihnen, um im Namen der Opfer einen Vertrag mit einem neuen Energieversorger abzuschließen und dafür Provision zu kassieren.