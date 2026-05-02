Smart Home gilt vielen noch als Zukunftsmusik – für Seyit Cil ist es längst Alltag. Wie der junge Unternehmer daraus ein wachsendes Geschäft gemacht hat.

Als junger Mensch hat man viele Träume, wie man sich beruflich entwickeln möchte. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sich Seyit Cil Schritt für Schritt seinen Traum erfüllt. Schon früh ist für ihn klar, dass er seinen eigenen Weg gehen will. Mit 24 Jahren legt er den Grundstein und absolviert die Meisterprüfung im Elektrohandwerk. Heute, mit 32, steht er an der Spitze seiner Unternehmen „Smarttec“ und „Cil Immobilien“, die sich auf moderne Gebäudetechnik, energetische Sanierungen, und deren Vermarktung spezialisiert haben.

Sein Werdegang ist eng mit seiner Herkunft verbunden. Aufgewachsen mit drei Schwestern in einer Familie mit türkischen Wurzeln, erlebt Cil früh, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Sein Großvater kam in den späten 1960er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland, sein Vater wagte später den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem Restaurant – ein prägendes Vorbild für den jungen Seyit Cil. Nach der Schule absolviert er eine Ausbildung zum Elektriker in Grünstadt und arbeitet auf Baustellen. Dort erkennt er, wie viel Potenzial in der Sanierung älterer Immobilien steckt.

Clevere Häuser

2018 wagt er schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Anfangs liegt sein Fokus auf klassischen Elektroinstallationen – von der Neuverkabelung von Einfamilienhäusern bis hin zu größeren Wohnanlagen. Doch schnell entwickelt sich das Leistungsspektrum weiter. Die steigende Nachfrage nach Smart-Home-Lösungen bringt ihn dazu, sich intensiv mit digitaler Gebäudesteuerung auseinanderzusetzen. Heute umfasst sein Angebot vernetzte Systeme, bei denen Licht, Heizung und Sicherheit intelligent miteinander kommunizieren und sich zentral steuern lassen. Mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sind die Themen, die heute am Markt gefragt sind. Aufträge bekommt Cil in diesem Geschäftsbereich vor allem von befreundeten Architekten.

Mit wachsender Erfahrung und einem Gespür für Marktbedürfnisse geht Cil den nächsten Schritt in Richtung ganzheitliche Gebäudesanierung. Sein Unternehmen „Cil Immobilien“ kauft Gebäude auf und übernimmt komplett die energetische Sanierung – von der Fassadendämmung über neue Bodenbeläge bis hin zur vollständigen technischen Ausstattung inklusive Smart-Home-Integration. Unterstützt wird er dabei von anderen Fachbetrieben. Dieses Konzept überzeugt, die Nachfrage steigt kontinuierlich. Nach Abschluss der Maßnahmen werden die Gebäude oder Wohnungen am Markt verkauft, oder vermietet. Um den Verwaltungsaufwand für die Vielzahl an Immobilien effizient zu steuern, setzt Cil auf eine eigens entwickelte Softwarelösung, die er gemeinsam mit einem Partner realisiert hat. „Ich möchte die Manpower auf die Projekte konzentrieren und die Bürokratie so weit wie möglich optimieren“, fasst er zusammen.

Stetiges Wachstum

Heute beschäftigt „Smarttec“ mehrere Mitarbeiter: Drei Gesellen und zwei Auszubildende kümmern sich um Elektroinstallationen und Smart-Home-Technik, während im Büro weitere Kräfte die Organisation übernehmen. Mit einem Jahresumsatz in einem hohen sechsstelligen Bereich wächst das Unternehmen stetig.

Für die Außendarstellung plant Cil in seiner Halle an der Kreuzung Ebertsheimer Straße/Römerstraße ein Erlebniszentrum, in dem die Kunden Smart-Home-Technik live testen können. Ein weiterer Schritt auf einem Weg, der von Entschlossenheit, Innovationsgeist und unternehmerischem Mut geprägt ist.