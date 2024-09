Das kleine Mertesheim will an diesem Wochenende groß feiern: Am Freitag und Samstag ist Kerwe. Was den Gästen geboten wird und welche Bitte der Bürgermeister an die etwa 400 Einwohner hat.

Wann startet die Mertesheimer Kerwe?

Beginn ist am Freitag gegen 18 Uhr im Anwesen Stiefenhöfer (Hauptstraße 38) mit einem Beisammensein und Barbetrieb. Dazu musizieren die Lässigs,