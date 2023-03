Um die Versorgung Schwerkranker und Sterbender geht es bei einem Gespräch am Mittwochabend in Grünstadt, bei dem Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) auf Hospiz- und Palliativ-Dienstleister aus der Region trifft. Organisiert hat das die SPD, die sagt: Menschen „benötigen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Dies erfordert eine gezielte Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“. Gesprochen werden soll unter anderem darüber, wie verschiedene Angebote reibungslos so miteinander verknüpft werden können, dass für den jeweils Betroffenen und seine Angehörigen eine passende Lösung gefunden wird. Außerdem versprechen die Genossen „Einblicke in die aktuelle rheinland-pfälzische Gesundheitspolitik“. Neben Minister Hoch sind dabei: Agnes König (Palliativteam invia GmbH Kirchheim), Christiane Kicherer (Ambulanter Hospizdienst Bad Dürkheim/Grünstadt) und Ulrike Grüner (Hospiz Bad Dürkheim). Die Veranstaltung am 22. März im Grünstadter Weinstraßencenter (Turnstraße 7, erstes Obergeschoss) beginnt um 18 Uhr.