Bei bestem Wetter kamen mehrere Tausend Menschen zum Schwimmbadfest in Hettenleidelheim. Was den Gästen dort geboten wurde, was sie über die Veranstaltung sagten und wie eine erste Zwischenbilanz der Organisatoren ausfiel.

Schon seit dem Morgen ist Iris Morgenthaler am Samstag mit ihrer ganzen Familie beim Schwimmbadfest in Hettenleidelheim,