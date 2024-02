Weil er sturzbetrunken war und sich auch so benahm, hat sich die Polizei in Grünstadt um einen 36-Jährigen gekümmert – was für diesen Mann dann weitreichende Folgen hatte. Alarmiert hatte die Beamten am Dienstagabend ein Taxifahrer, er meldete einen aggressiv herumschreienden Mann am Bahnhof. Eine Streife rückte an und kontrollierte den Krakeeler, bei dem ein Atemtest einen Wert von mehr als drei Promille ergab. Beim Personalien-Abgleich bemerkten die Beamten zudem, dass gegen den 36-Jährigen zwei Haftbefehle wegen unbezahlter Geldstrafen vorlagen. Sie lieferten ihn daher im Gefängnis ab.