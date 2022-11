Insgesamt zehn Verkehrswidrigkeiten in einer Stunde hat die Polizei bei mehreren Verkehrskontrollen am Donnerstag im Stadtgebiet Grünstadt festgestellt. Nach Angaben der Polizei nutzten acht Fahrer unerlaubterweise ihr Handy während der Fahrt. Zwei waren unangeschnallt in ihrem Auto unterwegs.