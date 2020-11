CARLSBERG. Die Liste der Vorwürfe gegen einen 54-Jährigen ist lang. Die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim haben Strafanzeigen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet. Bei einer Streifenfahrt war der Autofahrer den Polizisten am Samstagvormittag um 11.45 Uhr aufgefallen. In Carlsberg konnte er einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei ergaben sich laut Angaben der Polizei bei dem Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum, was im Anschluss durch einen durchgeführten Urintest bestätigt worden sei. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der am Kennzeichen angebrachte Nachweis der Hauptuntersuchung nicht zum nachgewiesenen Überprüfungsstempel passte.