Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Sonntag, 12. April, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie sie mitteilt, bemerkte eine Streifenbesatzung gegen Mitternacht einen 33-jährigen Radler in der Hauptstraße, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben Ausfallerscheinungen sowie starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,9 Promille, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde im Anschluss verkehrssicher abgestellt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.